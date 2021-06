Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,345 EUR -0,63% (29.06.2021, 14:27)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,335 EUR -0,78% (29.06.2021, 14:03)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Ölpreise würden sich bereits über Wochen hinweg in einer sehr starken Verfassung präsentieren und hätten zuletzt diverse neue Mehrjahres-Hochs erreicht. Damit hätten sie für kräftigen Rückenwind für die Kursentwicklung von Energieriesen wie etwa Gazprom gesorgt. Nun könnte jedoch eine Korrektur anstehen.So hätten die Ölpreise im gestrigen Handel bereits deutlich nachgegeben. Womöglich würden einige Marktteilnehmer nun Gewinne mitnehmen, da sie am Donnerstag mit einer kräftigen Anhebung der Fördermengen von OPEC+ rechnen würden. Dies könnte die Rally bei den Ölpreisen vorerst stoppen. Klar sei dies aber längst noch nicht. Zudem sei es durchaus möglich, dass die Ölnachfrage im Zuge einer weiter anziehenden Weltkonjunktur weiter Fahrt aufnehme, wodurch das erhöhte Angebot auch verbraucht werde.Auch bei der Gazprom-Aktie sei es gestern nach langer Hausse wieder etwas abwärts gegangen. Aus charttechnischer Sicht wäre eine durchaus etwas länger anhaltende Konsolidierungsphase aber keinerlei Grund zu erhöhter Sorge. Die Dynamik des Kursanstiegs der vergangenen Handelswochen könne vermutlich aber nur schwer in dieser Form aufrechterhalten werden.Auch wenn die Aufwärtsdynamik etwas nachlassen könnte, bleibe festzuhalten: Die Aussichten für Gazprom seien nach wie vor sehr gut, die Bewertung immer noch enorm günstig und das Chartbild bullish.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: