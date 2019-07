Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,118 EUR -0,84% (18.07.2019, 10:07)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,138 EUR -0,84% (18.07.2019, 09:48)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom habe an den vergangenen Tagen kräftig Federn gelassen. Im gestrigen Handel sei es im Zuge des kräftigen Dividendenabschlags zwischenzeitlich bis auf 6,50 Dollar bergab gegangen. Dieses Niveau hätten jedoch relativ rasch wieder viele Investoren genutzt, um sich beim Erdgasriesen zu positionieren. Eine gute Idee?Diese Frage lasse sich natürlich nicht so einfach beantworten. Grundsätzlich sei die Aktie von Gazprom natürlich für langfristig orientierte und vor allem mutige Anleger sehr attraktiv. Der Konzern verfüge dank riesiger Gasreserven und einem weitreichenden Pipelinenetz über eine außergewöhnlich starke Marktstellung. Dennoch sei der hochprofitable Konzern lediglich mit einem KGV von 3 und einem KBV von 0,4 bewertet.Dementsprechend erscheine ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau durchaus lohnenswert - zumal es nun auch (endlich) zu der charttechnisch absolut gesunden Korrekturbewegung gekommen sei. Allerdings sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich diese Konsolidierungsbewegung noch einige Zeit fortsetzen werde. Die große Fantasie sei nun zunächst einmal eingepreist. Nun komme es auf die weitere operative Entwicklung des Konzerns beziehungsweise die weiteren Aussagen zur Dividendenpolitik an.Diesbezüglich bleibe die Aktie für Dividendenjäger natürlich nach wie vor sehr attraktiv. Aller Voraussicht nach würden die Ausschüttungen des Rohstoffriesen in den kommenden Jahren weiter angehoben werden. Die Experten der Citigroup würden daher bereits mit außergewöhnlich hohen Renditen rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: