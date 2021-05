XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,365 EUR +0,85% (07.05.2021, 13:48)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Für die Aktionäre des russischen Rohstoffriesen bestehe aktuell kein Grund zum Klagen. Der Kurs ziehe angetrieben von einer robusten Entwicklung der Energiepriese sowie deutlichen Zuwächsen beim Gasabsatz weiter an. Nun werde es spannend.Denn die ADRs stünden nun kurz vor dem Sprung auf ein neues Jahreshoch. Dies liege bisher bei 6,45 USD. Sollte diese Hürde genommen werden, wäre der Weg nach rein charttechnisch betrachtet vorerst nach oben frei. Der nächste ernstzunehmende Widerstand läge dann erst wieder bei 7,50 USD, einem Zwischenhoch von Februar 2020 - direkt vor dem Corona-Crash.Charttechnisch sehe es für Gazprom aktuell gut aus. Auch fundamental betrachtet habe die Aktie des Erdgas-Weltmarktführers angesichts eines KBVs von 0,4 und eines KGVs von 5 noch sattes Aufwärtspotenzial. Wegen der politischen Risiken sollten nur mutige Anleger bei den ADRs zugreifen. Der Stopp könne noch bei 3,90 Euro belassen werden. Im Falle des Ausbruchs werde nachgezogen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,36 EUR +0,47% (07.05.2021, 14:03)