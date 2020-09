Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Bundesregierung habe mit einer Milliarden-Offerte versucht, die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu retten und den überparteilichen Widerstand in den USA durch indirekte Vergünstigungen zu überwinden, berichte die Wochenzeitung "ZEIT" in einer Vorabmeldung.Anfang August habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz seinem US-Amtskollegen Steven Mnuchin zunächst mündlich und später auch schriftlich den Vorschlag unterbreitet, Deutschland sei bereit, den Bau von zwei Spezialhäfen zum Import von amerikanischen Flüssiggas zu finanzieren. Dafür sollten die USA auf Sanktionen gegen Nord Stream 2 verzichten, so das Blatt weiter.Dieser Plan habe die Bezuschussung der Ausbauarbeiten der Terminals in den Häfen Brunsbüttel und Wilhelmshaven vorgesehen. Von diesen Geldern könnten also US-Firmen profitieren, die amerikanisches Flüssiggas nach Deutschland exportieren würden.Für das Milliardeninvestment in die Spezialhäfen fordere die Bundesregierung allerdings ein weitreichendes Entgegenkommen der US-Regierung. "Im Gegenzug werden die USA die ungehinderte Fertigstellung und den Betrieb von Nord Stream 2 erlauben", heiße es in dem schriftlichen Vorschlag aus Berlin. "Die existierenden rechtlichen Möglichkeiten für Sanktionen werden nicht ausgeschöpft."Am 24. und 25. September würden auch die EU-Staatschefs in Brüssel bei ihrem Gipfeltreffen über die Zukunft der Pipeline beraten.Die Gazprom-Aktie reagiere am Donnerstag kaum auf die Nachricht über den Scholz-Versuch, eine schnelle politische Lösung des Konflikts zu erreichen. Doch würden sich die Streitparteien auf dem richtigen Weg befinden. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Erdgasproduzenten seien nach wie vor intakt.Anleger sollten die spannende Dividendenperle unbedingt auf der Watchlist belassen, aber mit einem Einstieg angesichts des angeschlagenen Charts vorerst noch weiter abwarten, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link