Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,78 EUR +0,59% (22.05.2019, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,784 EUR -0,89% (22.05.2019, 16:03)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (22.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Über Jahre hinweg sei Gazprom an Langeweile kaum zu übertreffen gewesen. Zwar sei es allein wegen politischer Spannungen nie wirklich leise um den russischen Titel geworden, passiert sei aus charttechnischer Sicht aber wenig. Doch nun sei kräftig Dynamik in den Aktienkurs gekommen.Rein charttechnisch betrachtet sei es sehr wahrscheinlich, dass nach einem derart steilen Kursanstieg eine Korrekturbewegung oder zumindest eine seitwärts verlaufende Konsolidierungsphase folge. Auch bei Gazprom wäre daher nach dem Kurssprung der Vorwoche nun bald damit zu rechnen.Eigentlich wäre dieser aber schon an den Tagen direkt nach der Nachricht über eine höhere Dividende fällig gewesen. Dass es dazu bisher nicht gekommen sei, könne durchaus als Zeichen der Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung gewertet werden.Nichtsdestotrotz sei ein Neueinstieg auf dem aktuellen Kursniveau aus charttechnischer Sicht durchaus als riskant zu werten.Klar werde die Gazprom-Aktie immer ein Spielball der Politik sein. Aber ein Abschlag des Börsenwertes (knapp 70 Mrd. Dollar) von mehr als 60 Prozent auf das ausgewiesene Eigenkapital (zuletzt 199 Mrd. Dollar) erscheine dennoch weit überzogen. Zumal auch noch eine satte Dividendenrendite locke.Engagierte Anleger sollten bei der Dividendenperle weiterhin am Ball bleiben (Stopp: 4,10 Euro). Mutige Anleger können auch jetzt noch zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Dabei könne aber durchaus auch auf einen Rücksetzer spekuliert werden, um günstiger an die Gazprom-Aktie zu kommen. Die Dividendenzahlung sei ohnehin erst im Sommer. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link