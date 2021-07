XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (30.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Derzeit würden sämtliche Analysten, die sich regelmäßig mit der Gazprom-Aktie befassen würden, zum Kauf der Dividendentitel raten. Zudem stünden die Anteile des weltgrößten Erdgasproduzenten kurz vor einem weiteren Kaufsignal.Die Gaspreise hätten sich in den vergangenen Monaten stetig weiter verteuert. Im Vorjahr hätten sie bedingt durch milde Temperaturen und auch durch eine corona-bedingt schwächere Nachfrage beständig auf einem weitaus niedrigeren Niveau gelegen, was auch bei Gazprom mitverantwortlich für ein schwaches Konzernergebnis 2020 gewesen sei. In diesem Jahr beschere das anhaltend hohe Niveau dem Konzern praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken.Aufgrund der politischen Risken bleibe Gazprom eine Aktie, an die sich nur Mutige wagen sollten. Diese könnten nach wie vor darauf setzen, dass sich die Rallye der mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch sehr günstig bewerteten Aktie weiter fortsetze. Zur Absicherung bietet sich weiterhin ein Stopp bei 4,90 Euro an, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. (Analyse vom 30.07.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,52 EUR -0,99% (30.07.2021, 11:18)