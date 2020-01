ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (06.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Rohstoffriese habe in der Vorwoche erste Eckdaten zur Gasproduktion und zum Export für das Jahr 2019 veröffentlicht. Darüber hinaus habe Konzernchef Alexej Miller auch auf das laufende Jahr vorausgeblickt. Und hierfür sehe es aktuell wirklich gut aus, denn es würden kräftige Zuwächse erwartet. 2019 sei ein möglicher bedeutender Wachstumstreiber für die kommenden Jahre eingeweiht worden: Die "Power of Siberia"-Pipeline nach China.Es bleibe dabei: Die Gazprom-Aktie sei angesichts der enormen Marktmacht sowie der guten Perspektiven sehr attraktiv, zumal die Bewertung mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch extrem günstig sei. Hinzu kommt ein spannendes Chartbild unddie Aussicht auf weiterhin satte Dividendenrenditen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,40 EUR -0,22% (06.01.2020, 08:37)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,438 EUR -1,74% (03.01.2020, 17:35)