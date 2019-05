Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.05.2019/ac/a/a)



Die Anfang der Handelswoche veröffentlichten Zahlen hätten erneut gezeigt, wie wichtig die westeuropäischen Märkte für den russischen Erdgasriesen seien. Gerade hierfür habe es aber nun Daten gegeben, welche Gazprom-Aktionären nicht gerade gefallen würden. Welche Bedrohung stecke dahinter?Um satte 272% seien die US-LNG-Exporte in die EU seit Juli 2018 gestiegen. Im vergangenen Sommer habe EU-Kommissionspräsident Juncker dem US-Präsidenten Donald Trump noch versprochen, dass man mehr US-Flüssiggas importieren werde. Für Gazprom, den Platzhirsch am europäischen Gasmarkt, sei das allerdings noch kein Grund zu erhöhter Sorge. Denn die hohe Steigerungsrate liege schlicht und ergreifend an der Tatsache, dass das Vergleichsniveau sehr gering gewesen sei. Selbst nach dem beeindruckenden 272%-Sprung betrage der Marktanteil der US-Importe an LNG nur 14%. Und Flüssiggas selbst mache weniger als die Hälfte aller Gasimporte der EU aus.Darüber hinaus würden für Gazprom durch den Bau der Pipelines in die Türkei und v.a. nach China zukünftig auch andere Märkte erheblich an Bedeutung gewinnen. Die Abhängigkeit vom europäischen Absatzmarkt werde dadurch deutlich sinken.