Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,83 EUR -1,02% (26.02.2021, 12:29)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,855 EUR -1,32% (26.02.2021, 12:07)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Noch vor wenigen Wochen habe Gazprom massiv von einer Kältewelle profitiert, die den Gasbedarf in vielen Regionen Europas kräftig in die Höhe habe schnellen lassen. Der Kurs sei auf den höchsten Stand seit Frühjahr 2020 geklettert. Nun habe sich die Wetterlage aber deutlich verändert - mit negativen Folgen für die Gaspreise und den Kurs der Gazprom-Aktie.So sei es an den vergangenen Handelstagen mit den Gaspreisen wieder etwas bergab gegangen. Neben den wärmeren Temperaturen würden laut dem Nachrichtendienst "Bloomberg" vermehrt auch die stetig wachsenden Kapazitäten im LNG-Geschäft belasten, welche in Europa weiter ausgeweitet werden dürften.Erhöhter Grund zur Sorge bestehe für Gazprom-Aktionäre allerdings nicht. Zumal die Erdgas-Reserven in Europa im Zuge der Kältewelle kräftig geschrumpft seien und sich davon nur langsam erholen würden. So lägen die Lagerbestände noch immer auf dem niedrigsten Niveau seit 2018.Und auch mittelfristig werde nicht mit einem Rückgang der weltweiten Gasnachfrage gerechnet. Im Gegenteil: Gerade in Asien dürfte in den kommenden Jahren verstärkt Gas eingesetzt werden, um die noch klimaschädlichere Kohle zu ersetzen.Die Gazprom-Aktie, die mit einem 2021er KGV von 5 und einem KBV von 0,3 immer noch sehr günstig bewertet ist, ist für mutige Anleger ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: