Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,40 EUR +1,50% (15.03.2021, 09:47)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom habe in der Vorwoche ein neues 2021er Hoch markiert. Rein charttechnisch betrachtet sehe es weiterhin gut aus. Und aus fundamentaler Sicht hätten die Anteilscheine des weltgrößten Erdgasproduzenten ebenfalls immer noch reichlich Luft nach oben - würden auch die Experten von Goldman Sachs finden.So habe die US-Investmentbank die Gazprom-Papiere einmal mehr genauer unter die Lupe genommen. Dabei sei die Einschätzung mit "buy" bestätigt worden. Beim Kursziel habe Analyst Geydar Mamedov noch einmal ordentlich nachgelegt: Nachdem der faire Wert für die Gazprom-Titel bei seiner letzten Studie noch bei 6,50 Dollar gelegen habe, seien es nun auch aufgrund der angezogenen Ölpreise bereits 9,00 Dollar. Daraus würde sich ein Kurspotenzial von 33 Prozent errechnen.Auch "Der Aktionär" sehe für die mit einem KGV von 6 und einem KBV von 0,4 immer noch günstig bewertete Aktie nach wie vor deutlich Luft nach oben. Mutige Anleger können weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner. Der Stopp sollte bei 3,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.03.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,41 EUR +1,50% (15.03.2021, 10:02)