Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,338 EUR -28,22% (28.02.2022, 20:25)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,34 EUR -30,45% (28.02.2022, 17:42)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (28.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei einfach nicht mehr gegangen! Der Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 habe sich angesichts zunehmender Kritik von seinem langjährigen russischen Hauptsponsor Gazprom getrennt. Für den Verein bedeute das einen harten finanziellen Einschnitt. Gazprom wiederum dürfte unterdessen ganz andere Probleme haben.Nachdem die Schalker im vergangenen Spiel beim Karlsruher SC am Samstag schon den Schriftzug des Unternehmens vom Trikot entfernt habe, habe der Club am Montag mitgeteilt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen habe, die Partnerschaft im Zuge der russischen Invasion in die Ukraine vorzeitig zu beenden.Bundesjustizminister Marco Buschmann habe die Entscheidung begrüßt, die Zusammenarbeit zu beenden. Auch das Bundesinnenministerium habe begrüßt, "dass sich Sportvereine eindeutig, klar und umfassend gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine positionieren", habe ein Sprecher auf Nachfrage gesagt.Weitere Informationen, auch über mögliche neue Sponsoren, habe Schalke nicht bekannt gegeben, da man aktuell Gespräche mit dem Hauptsponsor führe. Der russische Staatskonzern sei seit 2007 der wichtigste Geldgeber des mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Traditionsclubs, der derzeit etwa neun Millionen Euro pro Saison von Gazprom Germania, einer deutschen Tochter des staatlichen russischen Energieunternehmens, erhalte. Der Vertrag habe eine Laufzeit bis 2025.Die Trennung sei für Schalke ein finanzielles Problem. Für Gazprom sei die Angelegenheit nur eine Randauswirkung eines viel größeren Problems: Das Image sei massiv belastet und angesichts der Sanktionen aufgrund des Ukraine-Kriegs gehe es grundsätzlich um die Frage, inwiefern das russische Unternehmen künftig überhaupt noch mit dem Westen Geschäfte machen könne. Selbst der Handel an den Börsen sei derzeit kaum noch möglich. In Moskau sei heute gar nicht gehandelt worden. Im Frankfurter Handel sei der Gazprom-Kurs 27 Prozent eingebrochen. In London habe es ein Minus von 52 Prozent gegeben. "Der Aktionär" meint: Der Handel mit russischen Aktien und ADRs ist derzeit völlig unsicher, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. Zudem würden sich (indirekte) Investitionen in den Aggressor im Ukraine-Krieg auch in moralischer Hinsicht verbieten. (Analyse vom 28.02.2022)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link