Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,666 EUR +3,69% (25.02.2022)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,802 EUR +12,99% (25.02.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (28.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Harte Zeiten für russische Unternehmen: Die Sanktionen des Westens würden einige Firmen sehr hart treffen. Zudem würden sich immer mehr Konzerne - wie nun etwa der bisherige Rosneft-Partner BP - aus Russland zurückziehen. Russlands Zentralbank wolle nun mit weiteren Maßnahmen dem heimischen Finanzsystem wegen der verschärften Sanktionen unter die Arme greifen.So sei es Wertpapierhändlern ab sofort untersagt worden, russische Wertpapiere im Besitz von Ausländern zu verkaufen, wie die Bank am Montagmorgen mitgeteilt habe. Mit Kapitalspritzen und Fremdwährungsgeschäften sollten zudem heimische Geldinstitute gestützt werden.Der Russische Rubel sei am Morgen erneut unter starken Druck geraten. Die Währungs- und Geldmärkte sollten außerdem heute später öffnen, habe es von der Notenbank geheißen. Wann die russische Aktienbörse öffne, stehe laut der Moskauer Börse noch nicht fest.Die Europäische Union habe in der Nacht zum Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die Russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Die Strafmaßnahme gelte als ebenso schwerwiegend wie der in Kürze geplante Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift.Russische Aktien wie Gazprom seien zu Zockerpapieren verkommen. Anleger, die auf der Suche nach einer soliden Geldanlage sind, sollten um die Anteile weiterhin einen großen Bogen machen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Ohnehin stehe aktuell in den Sternen, wann die von einer US-Bank herausgegebenen ADRs auf Gazprom & Co wieder problemlos handelbar sein würden - aktuell sei kein Handel möglich. (Analyse vom 28.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link