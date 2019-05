Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,472 EUR +2,01% (16.05.2019, 10:51)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,468 EUR +2,67% (16.05.2019, 11:05)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Rally gehe weiter: Auch gestern habe die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom wieder kräftig zulegen können. Hintergrund für den Kurssprung bleibe die Meldung, wonach die Dividende im Sommer kräftig angehoben werden solle. Allerdings gebe es noch etwas, dass Anleger diesbezüglich unbedingt wissen sollten.Denn bislang habe es vom Gazprom-Management nur den Vorschlag gegeben, die Ausschüttung von 10,43 auf 16,61 Rubel anzuheben. Damit es dazu auch tatsächlich komme, müsse noch der Aufsichtsrat des Rohstoffkonzerns zustimmen. Bereits seit längerer Zeit werde im Management und in der Regierung (der Staat halte 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom) heftig darüber debattiert, wie hoch die Ausschüttungen beim größten Unternehmen des Landes ausfallen sollten.Einerseits würden der Staat und viele Anteilseigner die Einnahmen benötigen. Andererseits würden einige Vorstände - zu Recht - immer wieder darauf verweisen, dass Gazprom durch den Bau von drei neuen Pipelines enorm hohe Investitionen zu stemmen habe. So dürfte die Nettoverschuldung am Jahresende auf knapp 40 Milliarden Dollar ansteigen.Einige Experten würden daher damit rechnen, dass der Aufsichtsrat sein Veto gegen die kräftige Dividendenanhebung einlegen werde. Zwar dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Aufschlag geben, gut möglich allerdings, dass dieser etwas niedriger ausfalle als die aktuell vom Vorstand favorisierten 60 Prozent.Da die Aussichten für die weitere Gewinn- und Dividendenentwicklung aber gut sind, können mutige Dividendenjäger dabeibleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte zur Gewinnsicherung auf 3,80 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 16.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: