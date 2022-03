XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR -19,16% (01.03.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (22.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Für Gazprom werde es zunehmend enger. Immer mehr Staaten würden im Zuge von Putins Krieg in der Ukraine die Daumenschrauben für russische Unternehmen anziehen. Gazprom als halbstaatlicher Konzern und wichtiger Devisenbringer stehe dabei natürlich besonders im Fokus - und müsse nun womöglich einen weiteren Rückschlag hinnehmen.So erwäge die britische Regierung offenbar, eine Tochter des weltgrößten Gasproduzenten "vorübergehend" zu übernehmen. Dabei gehe es Bloomberg News zufolge vor allem darum, die Versorgungssicherheit weiter gewährleisten zu können. Die Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd stehe für knapp 20 Prozent des kommerziellen Gasvolumens Großbritanniens. Zu den vielen Kunden zähle auch der National Health Service.Ein Sprecher der britischen Regierung habe betont: "Wir sind uns bewusst, dass Gazprom Energy eine große Präsenz auf dem ausländischen Energieeinzelhandelsmarkt hat." Er habe zudem erklärt: "Das Einzelhandelsgeschäft von Gazprom wird weiterhin in Großbritannien gehandelt und die Kunden sollten ihr eigenes kommerzielles Urteilsvermögen in Bezug auf die Energielieferverträge, die sie derzeit haben, ausüben." BP oder Shell fokussieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,266 EUR -29,76% (28.02.2022)