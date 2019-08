Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,61 EUR +0,12% (01.08.2019, 13:15)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,624 EUR -1,02% (01.08.2019, 12:56)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (01.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Was kennzeichne einen Bullenmarkt? Die Antwort auf diese Frage sei erschreckend einfach: Rücksetzer würden sofort wieder gekauft. Das sehe man aktuell auch bei der Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom. Das Papier habe noch Mitte Juli einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Doch der sei sofort wieder gekauft worden. Und das, obwohl die Rahmenbedingungen alles andere als ideal gewesen seien.Immerhin habe es Ende Juli eine größere Aktienplatzierung gegeben. Der weltweit größte Gasproduzent habe dabei 2,9 Prozent eigene Aktien abgegeben und dafür im Gegenzug stattliche 2,2 Milliarden Dollar bekommen. Doch wer meine, diese Platzierung könnte den Kurs belasten, der dürfte sich getäuscht fühlen. Warum auch? Die Aktien seien an eine einzige Adresse abgegeben worden. Zwar habe es dafür einen Discount gegeben - anders ließe sich eine solche Platzierung auch nicht durchführen.Doch kein Investor erwerbe eine solche Aktienanzahl zu einem Discount von rund fünf Prozent, nur um sie dann gleich wieder auf den Markt zu werfen und praktisch den eigenen Kurs zu zerstören. So gesehen dürften Anleger durchgeatmet haben, dass die Aktien ihren Weg in feste Hände gefunden hätten - und Gazprom ganz nebenbei reichlich Cash eingenommen habe. Noch eine Anmerkung: Angesichts der stattlichen Dividende dürfte sich das Investment relativ rasch bezahlt machen.Die Aktie könne sich den Verwerfungen, die es gestern sowohl bei Standard- als auch bei Rohstoffaktien gegeben habe, sehr gut widersetzen. Dieses Zeichen relativer Stärke sei ein weiteres Kriterium für Gewinneraktien in einem Bullenmarkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: