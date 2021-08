Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,51 EUR -0,38% (09.08.2021, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,48 EUR -2,26% (06.08.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Energiekonzern Gazprom habe nach einem Brand in einer Verarbeitungsanlage nahe der westsibirischen Stadt Nowy Urengoi den Gasexport reduziert. Der Transport nach Westen über Belarus (Weißrussland) und Polen sei nach Berichten russischen Medien vom Freitag bereits auf eine Million Kubikmeter pro Tag halbiert worden. Über die Ostseepipeline Nord Stream 1 und die Ukraine würden bisher hingegen die vorherigen Mengen transportiert.Der russische Gasmonopolist habe bereits für das vierte Quartal dieses Jahres geringere Transportmengen über die Gaspipeline Jamal - Europa geplant. Diese Pipeline verlaufe von der Jamal-Halbinsel über Belarus bis nach Deutschland.Bei dem Feuer am Donnerstag 23 Kilometer von Nowy Urengoi entfernt sei niemand verletzt worden, hätten die Behörden mitgeteilt. Zu den Ursachen werde ermittelt. Nach früheren Angaben des Unternehmens solle die betroffenen Gasverarbeitungsanlage in den kommenden Jahren ersetzt werden. Experten würden daher davon ausgehen, dass der Konzern die beschädigten Anlagen nicht reparieren werde.Bei der umstrittenen zweiten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 laufe es derweil weiter rund. Die endgültige Fertigstellung dürfte in nicht mehr weiter Ferne liegen. Auch das Vorhaben, künftig blauen Wasserstoff herzustellen, eröffne dem Konzern neues Potenzial.Insbesondere langfristig bleibt die Aktie ein Kauf, da sie noch immer extrem günstig bewertet ist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 4,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link