ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der von der Ölpreisentwicklung stark abhängige Gaspreis sei gesunken, während sich die Gazprom-Aktie unbeeindruckt gezeigt habe. Und die internen Finanzkennzahlen würden für den russischen Erdgasförderer sprechen. Die geplante Fertigstellung der Ostsee-Pipeline "Nord Stream 2" könnte für weitere liquide Mittel sorgen. Vorausgesetzt die dänischen Behörden würden dem Bau zustimmen. Dabei sei durchaus Geduld gefragt.Ein positives Signal komme auch von der Rating-Agentur Fitch: Sie habe das langfristige Investmentrating von BBB- (positiver Ausblick) um eine Stufe auf BBB (stabiler Ausblick) angehoben. Damit habe die Ratingagentur auf den Anstieg des russischen Staatsratings reagiert.Die Situation auf dem volatilen Ölmarkt bleibe weiter angespannt. Die fundamentale Analyse spreche jedoch für Gazprom. Anleger sollten dabeibleiben und den Stopp bei 5,10 Euro belassen, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2019)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,038 EUR +0,30% (19.08.2019, 16:24)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,05 EUR -0,20% (19.08.2019, 16:08)