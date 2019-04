Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,29 EUR +0,23% (05.04.2019, 15:01)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nachdem in der EU-Kommission im Februar bis zur letzten Minute knallhart über die neue EU-Gas-Richtlinie verhandelt habe, sei sie nun auch vom EU-Parlament verhältnismäßig geräuschlos beschlossen worden. Entgegen den Hoffnungen der USA verhindere sie das Pipelineprojekt Nord Stream 2 zwar nicht, könnte es aber erschweren.Demnach sollten nämlich zukünftig die Erdgasproduktion und der Betrieb der Pipeline nicht mehr in einer Hand liegen - so wäre es aber ursprünglich für Nord Stream 2 geplant gewesen. Allerdings sei auch explizit eingeräumt worden, dass es bei bestimmten Projekten Ausnahmen geben könnte. Es dürfte um diese Pipeline also auch in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin hinter verschlossenen Türen eifrig gefeilscht werden.Der Beschluss des EU-Parlaments sei erwartet worden. Dementsprechend habe die Entscheidung auch keinerlei Einfluss auf die Kursentwicklung der Gazprom-Papiere gehabt. Die Chancen, dass Gazproms Marktmacht in Europa und auch in anderen Teilen der Welt weiter wachsen werde, stünden nach wie vor gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,28 EUR +0,71% (05.04.2019, 15:18)