ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (22.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nachdem der russische Titel Anfang Juli in eine Konsolidierungsbewegung übergegangen sei, könne die Aktie seit einigen Tagen wieder an Fahrt gewinnen. Zuvor sei die erfolgreiche Verteidigung der Unterstützung bei 6,50 US-Dollar gelungen. Dabei profitiere Gazprom nicht zuletzt von einer Hochstufung durch Ratingagentur Fitch Ratings.Der Konzern treibe derweil ungeachtet des politischen Streits und noch ungeklärtem Trassenverlauf vor der dänischen Ostsee-Insel Bornholm den Bau von Nord Stream 2 voran. Vor Kurzem seien vor der Südostspitze Rügens zwei bereits im Vorjahr verlegte Leitungsstücke von knapp 30 und 40 Kilometern Länge verbunden worden.Nord Stream 2 sei aber nicht das einzige Großprojekt, das bei Gazprom künftig für Wachstum sorgen könnte. Im Fokus stünden außerdem die beiden Pipelineprodukte Turkish Stream und Power of Siberia, die mit der Türkei und China zwei starke Abnehmer finden dürften.Weiteres Wachstum dürfte es in Zukunft bei dem Erdgasproduzenten auch bei der Dividende geben. Schon jetzt sei Gazprom ein extrem starker Dividendenzahler. Die aktuelle Rendite belaufe sich auf 6,9 Prozent. Gazprom habe in diesem Jahr erklärt, an seinem Ziel festzuhalten, immer rund 50 Prozent der Gewinne in Form einer aktionärsfreundlichen Dividende auszuschütten. Lege man den 2018er-Gewinn von umgerechnet rund einem Dollar zugrunde, bedeute das noch ordentlich Spielraum nach oben.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät, bei der Gazprom ADR-Aktie weiter an Bord zu bleiben und die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 22.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: