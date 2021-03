Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,37 EUR -0,56% (16.03.2021, 10:49)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Verhältnis zwischen Gazprom und dem Energieversorger Naftogaz als "unterkühlt" zu beschreiben, wäre vermutlich immer noch eine deutliche Verharmlosung der aktuellen Lage. Dennoch brauche der weltgrößte Erdgasproduzent weiterhin die Dienstleistungen des ukrainischen Unternehmens. Denn Europa giere aktuell offenbar unverändert nach Erdgas.So würden zahlreiche Gazprom-Kunden ihre witterungsbedingt in den vergangenen Wochen stark geleerten Lager wieder auffüllen wollen. Und da Nord Stream 2 noch nicht fertig sei, müsse für die Lieferung dieser zusätzlichen Mengen bei Naftogaz eine größere Durchleitungsmenge beantragt werden. So habe sich Gazprom zusätzlich zu den 109 Millionen Kubikmetern nun die Option auf weitere 14 Millionen Kubikmeter gesichert.Das operative Geschäft bei Gazprom laufe weiterhin rund. Da die mittel-bis langfristigen Perspektiven für den Rohstoffriesen gut sind und die Bewertung immer noch sehr günstig ist, können mutige Anleger auf eine Fortsetzung der Rally setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 3,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 16.03.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,38 EUR -0,92% (16.03.2021, 11:07)