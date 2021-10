Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,83 EUR -0,56% (18.10.2021, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,89 EUR +0,62% (15.10.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (18.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Russland halte eine neue Gaskrise in Europa auch in Zukunft für möglich. "Ich schließe nicht aus, dass sich eine solche Situation wiederholt", habe der für Energiefragen zuständige Vize-Regierungschef Alexander Nowak am Samstag im Staatsfernsehen gesagt. Er habe deshalb die Verantwortlichen in der EU zu Verhandlungen aufgerufen. "Wir sind zu einem Dialog bereit." Russland habe weitere Lieferungen in Aussicht gestellt. Es gebe allerdings keine Anfragen dazu, habe Nowak gemeint.Seinen Angaben zufolge würden in den europäischen Speichern rund 25 Mio. Kubikmeter Gas fehlen. "Dagegen sollte etwas unternommen werden." Die Energiegroßmacht habe zuletzt mehrfach eine Verantwortung für die gestiegenen Preise zurückgewiesen.Russland erfülle seine Vertragsverpflichtungen vollständig, habe der Vize-Regierungschef gesagt. Die Lieferungen an die Weltmärkte seien im Vergleich zum Vorjahr sogar um 15% erhöht worden. Russland selbst habe 2021 so viel Gas verbraucht wie lange nicht mehr. Nowak habe das auf den kalten Winter und die Erholung der Wirtschaft zurückgeführt.Zuletzt habe Staatschef Wladimir Putin für eine rasche Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2 geworben, die Erdgas von Russland durch die Ostsee nach Deutschland bringen solle. Die Lieferungen über diesen Weg würden zu einer Entspannung auf dem aufgeheizten Gasmarkt führen. Die Pipeline sei zwar fertiggestellt, die Betriebsgenehmigung der deutschen Behörden stehe jedoch aus.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: