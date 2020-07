Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.07.2020/ac/a/a)



Europa wolle der H2-Technologie in den kommenden Jahren zum Durchbruch verhelfen. Da der "grüne Wasserstoff", der aus Erneuerbaren Energien wie etwa Sonnen- oder Windkraft gewonnen werde, zunächst nicht ausreichen werde, um den großen Energiehunger Europas zu stillen, werde Wasserstoff aus Erdgas wohl eine wichtige "Übergangslösung" werden.Dies spiele natürlich dem weltgrößten Erdgasproduzenten und Inhaber der mit Abstand größten Gasreserven voll in die Karten, Gazprom. Der russische Rohstoffriese solle sich nun auch nach dem Willen des Kremls in den kommenden Jahren stärker darauf fokussieren, dass Wasserstoff im Energiemix des bisher wichtigsten Absatzmarktes Europa (und natürlich auch in anderen Regionen) zukünftig eine immer wichtigere Rolle einnehmen werde.Es sei klar, dass sich Gazprom auch mit Wasserstoff befassen müsse. Es würden allerdings wohl noch mehrere Jahre vergehen, bis dadurch spürbare Effekte in der Konzernbilanz erkennbar seien. Wie fast alle Energieaktien präsentiere sich die Gazprom-Aktie derzeit relativ schwach. Investierte Anleger sollten daher den auf 4,20 Euro nachgezogenen Stopp im Auge behalten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2020)