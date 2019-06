Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es dürfte für die Aktionäre des Erdgasriesen immer noch eine ungewohnte Situation sein: Nachdem über Jahre hinweg selbst sehr positive Meldungen mehr oder weniger komplett verpufft seien, würden nun auch weniger berauschende News nicht für eine Korrekturbewegung sorgen. So würden die Anteile heute trotz eher mauer Absatzdaten erneut leicht zulegen.Wie Gazprom bekannt gegeben habe, sei der Absatz vom 1. Januar bis zum 15. Juni um 6,3 Prozent auf 87,8 Mrd. Kubikmeter gesunken. Grund für den Rückgang sei der im Jahresvergleich geschrumpfte Verbrauch wegen des relativ milden Winters in Europa gewesen. Nach mehreren Absatzrekorden in den vergangenen Jahren dürfte es 2019 wohl keine neuen Bestmarken geben.Bei der Gasproduktion habe der Konzern dagegen Zuwächse verbucht. So sei der gesamte Ausstoß um 2,2 Prozent auf 240,6 Mrd. Kubikmeter geklettert.Trotz der wenig berauschenden Absatzzahlen nähere sich die Gazprom-Aktie wieder dem kürzlich erreichten Mehrjahreshoch an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: