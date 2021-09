Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,735 EUR +3,00% (21.09.2021, 12:43)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,73 EUR +2,25% (21.09.2021, 12:24)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die zuletzt kräftig gestiegenen Gaspreise hätten nun auch zahlreiche Politiker auf den Plan gerufen. So würden mehrere Dutzend EU-Abgeordnete eine mögliche Marktmanipulation durch Gazprom wittern. Die Abgeordneten würden unter anderem kritisieren, der Konzern habe sich geweigert, Gaslieferungen durch bereits existierende Pipelines zu buchen. Das Unternehmen habe seine eigene Produktion gedrosselt.Dies lasse vermuten, "dass der Rekordanstieg der Erdgaspreise in Europa in den letzten Wochen ein direktes Ergebnis der bewussten Marktmanipulation und der Maßnahmen von Gazprom sein könnte", heiße es in dem auf Donnerstag datierten Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliege.Darin werde die Kommission aufgefordert, eine Untersuchung einzuleiten. Die Brüsseler Behörde habe den Eingang des Briefs am Freitag bestätigt. Gazprom habe die Vorwürfe zurückgewiesen. Die EU erhalte alles, was laut Verträgen vereinbart sei, habe das Unternehmen der Agentur Interfax zufolge mitgeteilt. Es werde auch versucht, den zusätzlichen Bedarf zu decken. Der Kreml habe ebenfalls zurückgewiesen, dass Russland irgendetwas mit dem derzeitigen Preisanstieg zu tun habe.Die EU-Abgeordneten würden einen Zusammenhang mit der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 sehen, über die russisches Gas nach Deutschland geleitet werden solle. Kremlsprecher Dmitri Peskow habe erklärt, eine Entspannung auf dem Gasmarkt sei nach der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zu erwarten.Die Gazprom-Aktie habe an den vergangenen Handelstagen nach der bemerkenswerten Rally der Vorwochen etwas korrigiert. Dies dürfte aber weniger an den Äußerungen einiger Politiker liegen, sondern eher an der Schwäche des Gesamtmarktes. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den weltgrößten Erdgasproduzenten seien weiterhin gut.Mutige können bei der immer noch sehr günstig bewerteten Aktie nach wie vor an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link