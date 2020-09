Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Druck auf das Projekt Nord Stream 2 und damit indirekt natürlich auch auf Gazprom wachse weiter. So habe nun auch Außenminister Heiko Maas (SPD) den Druck auf Russland erhöht, die Ermittlungen voranzutreiben. Mit Blick auf das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 habe der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag" gesagt: "Ich hoffe nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern." Bislang habe die Bundesregierung eine Verknüpfung des Falls Nawalny mit dem deutsch-russischen Gasprojekt vermieden."Wenn es in den nächsten Tagen auf der russischen Seite keine Beiträge zur Aufklärung gibt, werden wir mit unseren Partnern über eine Antwort beraten müssen", habe Maas deutlich gemacht. "Wenn wir über Sanktionen nachdenken, sollten diese möglichst zielgenau wirken."Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, habe hingegen gesagt, dass Moskau durchaus bereit sei mit Berlin in dem Fall zusammenzuarbeiten. "Die Berliner Seite muss hier operatives Handeln zeigen", habe sie im TV-Sender Rossija-24 gesagt. Sie habe den deutschen Behörden vorgeworfen, sie hätten Ermittlungen gebremst. Eine Anfrage der Generalstaatsanwaltschaft sei bislang nicht beantwortet. "Wo ist diese Dringlichkeit, auf die sie bestehen?"Zu einem Stopp der fast fertig gebauten Pipeline habe Maas gesagt, dieser würde auch deutschen und europäischen Firmen schaden: "Wer das fordert, muss sich der Konsequenzen bewusst sein. An Nord Stream 2 sind mehr als 100 Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern beteiligt, etwa die Hälfte davon aus Deutschland."Der CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz habe einen zweijährigen Baustopp für Nord Stream 2 gefordert. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, wie Merz Kandidat für die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, habe sich gegen eine vorschnelle Entscheidung über Nord Stream 2 ausgesprochen. Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen, dritter aussichtsreicher Kandidat für den CDU-Vorsitz, habe dafür plädiert, Nord Stream 2 auf den Prüfstand zu stellen.In Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland bereits seit vielen Jahrzehnten regen Handel mit vielen Staaten betreibe, die allesamt nicht gerade lupenreine Demokratien seien, sei die ganze Diskussion um Nord Stream 2 relativ befremdlich. Nichtsdestotrotz leide die Aktie darunter sowie unter den zuletzt wieder gesunkenen Ölpreisen - die über kurz oder lang auch Gazprom belasten würden, da viele Preise in Lieferverträgen seien auch an den Ölpreis gekoppelt. Außerdem fördere die Tochter Gazprom Neft Öl.Anleger sollten bei Gazprom daher an der Seitenlinie verharren und weiterhin nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)Mit Material von dpa-AFX