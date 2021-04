Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,195 EUR +1,76% (16.04.2021, 09:29)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,175 EUR +1,87% (16.04.2021, 09:14)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Fragezeichen um Nord Stream 2 würden groß bleiben. Einige Experte seien sich gar nicht sicher, ob die zweite Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland überhaupt fertiggestellt werde. Andere würden davon ausgehen, dass die Arbeiten bis Ende des Jahres dauern würden. Hingegen sei der prominente russische Energiepolitiker Pawel Sawalny ganz anderer Meinung.Er erwarte den ersten Gastransport durch die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 nach Deutschland bereits bis Ende des Sommers. Die Bauarbeiten und die Verlegung der Rohre der fast fertigen Gasleitung sollten bis dahin abgeschlossen sein, habe Sawalny am Donnerstag in Moskau der Staatsagentur TASS zufolge gesagt. "Und bis zum Sommer gibt es die Hoffnung, dass Deutschland durch diese Gasleitung das erste Gas erhalten kann", habe er demnach bei einer Videokonferenz mit Bundestagsabgeordneten gesagt.Mit ihrer umstrittenen Sanktionspolitik wollten die USA die Inbetriebnahme der Pipeline noch stoppen, weil sie eine zu hohe Abhängigkeit Europas von russischem Gas befürchten würden. Sie wollten auch verhindern, dass Russland auf diese Weise die Ukraine komplett als bisher wichtigstes Transitland für die Gaslieferungen nach Westeuropa umgehe. Die Ukraine sei auf die Durchleitungsgebühren in Milliardenhöhe angewiesen.Zugleich habe Sawalny kritisiert, dass versucht werde, durch die Präsenz westlicher Kriegsschiffe in der Nähe des russischen Verlegeschiffes "Fortuna" die Fertigstellung der Leitung zu verzögern. Auch die Nord Stream 2 AG habe nach Angaben von TASS Anfang April in der Gegend eine erhöhte Aktivität von Schiffen in der Region beanstandet. Diese Handlungen hätten einen "provokativen Charakter" und könnten zu einer Beschädigung der Leitung führen, habe es geheißen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: