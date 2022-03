Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR 0,00% (01.03.2022)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,33 EUR -28,39% (28.02.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (17.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Analyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Deutschland sei weiter auf der Suche nach Alternativen für Gas von Gazprom. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck wolle auf mehr LNG-Gas aus Norwegen setzen. Dieses verflüssigte Gas solle Erdgas aus Russland zu ersetzen. Norwegen könne mit LNG-Kapazitäten helfen, habe der Grünen-Politiker während eines Besuchs beim norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Støre in Oslo gesagt.Schon heute sei das skandinavische Land einer der größten Gaslieferanten für das europäische Festland, Deutschland profitiere davon bereits jetzt in hohem Maße. Zugleich habe Habeck gesagt, LNG- oder Erdgas sei "nur eine kurze Brücke oder eine Brücke, die wir möglichst kurz halten wollen". Dies solle möglichst schnell durch Wasserstoff ersetzt werden.Støre habe mehr Flüssiggas in Aussicht gestellt. Man befinde sich jetzt zwar am Maximum, wolle aber im Sommer mit Hilfe eines LNG-Terminals in Nordnorwegen die Kapazitäten ausbauen.Habeck treibe den Bau eigener LNG-Terminals in Deutschland voran. Sein Besuch in Oslo solle den Auftakt zu einer Reihe von Auslandsreisen bilden, bei dem das Ziel sei, deutsche Energieimporte auf eine breitere Grundlage zu stellen sowie den zukünftigen Bezug von "grünem Wasserstoff" und dazugehöriger Ausgangsprodukte sicherzustellen. Habeck wolle dazu auch nach Katar reisen.Støres Regierung wolle Norwegen unter anderem zum Vorreiter bei der technologischen Entwicklung von Wasserstoff und wasserstoffbasierten Energieträgern machen. Das solle neue Industrien aufbauen, Emissionen reduzieren und neue Jobs schaffen. Erst am Freitag habe die Regierung verkündet, dass umgerechnet rund 31 Millionen Euro in zwei Forschungszentren in Trondheim und Bergen fließen sollten, um so die Wasserstoffforschung in den kommenden acht Jahren zu stärken. (Analyse vom 17.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link