Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,13 EUR -0,72% (28.08.2020, 14:50)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Beim russischen Konzern laufe es ganz und gar nicht rund. Die ständig neuen US-Sanktionen würden den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 massiv verzögern. Hinzu komme noch, dass wegen dem niedrigen Öl- und Gaspreis ein Gewinnrückgang um 70% in diesem Jahr prognostiziert werde. Diese Belastungen würden sich auch im Chart der Gazprom-Aktie niederschlagen, der gleich mehrere starke Verkaufssignale generiere.Drei bearishe Signale würden das Papier des Gasproduzenten unter Druck setzen. Zuerst habe sich zwischen Mitte März und Mai eine bearishe Flagge ausgebildet. Nach einem Fehlausbruch dieser Formation konsolidiere die Gazprom-Aktie nun seit Anfang Juni in Form eines abfallenden Dreiecks. Zusätzlich sei sie vergangene Woche unter die 20-Tage-Linie bei rund 4,34 Euro gefallen und stehe jetzt nur noch knapp über der Unterstützungslinie bei 4,10 Euro. Die Summe an Verkaufssignalen lasse weiter fallende Kurse vermuten. Falle die Aktie unter 4,10 Euro, sei sogar mit einem weiteren Rücksetzer bis zur nächsten Unterstützung bei 3,75 Euro zu rechnen.Die Gazprom-Aktie stehe charttechnisch schwach da. Solange der Titel nicht die 5,30 Euro knacke, sollten Anleger von einem Neueinstieg absehen. Im Hinblick auf die anstehenden Q2-Zahlen (am 31.08.2020) werde ein Rücksetzer bis 3,75 Euro immer wahrscheinlicher, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,14 EUR -0,24% (28.08.2020, 15:04)