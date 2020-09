Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gehe es um Gazprom, dann würden derzeit natürlich die überhitzten politischen Diskussionen darüber dominieren, ob Nord Stream 2 fertiggestellt werden sollte oder nicht. Dabei würde mittlerweile auch der spannende Chart des russischen Rohstoffriesen durchaus wieder mehr Beachtung verdienen.Aktuell hänge die Gazprom-Aktie noch in einem Abwärtstrend fest. Dieser sei bereits seit Juni intakt. Ernstzunehmende Ausbruchsversuche habe es in den letzten Wochen und Monaten kaum gegeben, zu stark hätten die anhaltend schwachen Energiepreise und der politische Druck belastet. An den vergangenen Handelstagen habe sich der Kurs aber nun wieder deutlich erholen können. In dieser Woche sei zumindest schon einmal der Sprung über die wichtige Marke von 4,84 USD gelungen. Nun könnte es bald zu einem Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrend, der aktuell bei 5,10 USD verlaufe (und bis Ende September etwa 5 USD liegen dürfte), kommen. Die Bullen müssten aber wohl geduldig bleiben. Es sei eher unwahrscheinlich. dass der Gazprom-Kurs in der aktuellen Gemengelage fortan nur noch den Weg nach oben einschlagen werde. Rücksetzer dürften auch in den kommenden Handelstagen unvermeidlich bleiben.Die sehr günstig bewertete Gazprom-Aktie bleibe für mutige Anleger mit einem langen Atem ein attraktives Investment. Allerdings sollte vor einem Einstieg noch der Ausbruch aus dem Abwärtstrend abgewartet werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,09 EUR -0,97% (17.09.2020, 09:20)