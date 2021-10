XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,785 EUR -1,18% (18.10.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (19.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Konzern habe in den ersten neuneinhalb Monaten dieses Jahres nach eigener Aussage mehr Gas ins Ausland geliefert. Allein nach Deutschland sei die Menge Konzernangaben zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28,2% gestiegen. Insgesamt 152,2 Mrd. Kubikmeter Gas seien demnach in Länder außerhalb der früheren Sowjetrepubliken exportiert worden. Das seien 17,6 Mrd. Kubikmeter (13,1%) mehr als im Vorjahreszeitraum.Gazprom habe seine Zahlen inmitten der Diskussion über hohe Gaspreise veröffentlicht. Russland habe zuletzt mehrfach Vorwürfe des Westens zurückgewiesen, es missbrauche seine Marktmacht, um die Preise in die Höhe zu treiben. Russland begründe die hohe Nachfrage nach Gas u.a. mit dem vergangenen Winter, der kälter gewesen sei als sonst, und der besser laufenden Konjunktur nach Einbrüchen wegen der Corona-Krise.Der Gasbedarf dürfte weiter hoch bleiben und mittelfristig weiter steigen, da gerade in Asien immer mehr Länder stärker auf das im Vergleich zu Öl und Kohle als geringere Übel betrachtete Erdgas setzen würden. Für Gazprom seien das natürlich blendende Aussichten. Mutige könnten bei der immer noch sehr günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen (Stopp: 6,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,835 EUR +0,23% (19.10.2021, 08:21)