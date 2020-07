Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,876 EUR -0,59% (06.07.2020, 16:34)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,878 EUR -0,33% (06.07.2020, 16:18)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (06.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Meldung habe für Aufsehen gesorgt: Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway habe sich nun bei verschiedenen Erdgas-Gesellschaften eingekauft. Einige Anleger dürften sich nun die berechtigte Frage stellen: Wenn der erfolgreichste Investor aller Zeiten in Erdgas investiere - sollte ich dann auch dort investieren?Zunächst einmal sollten Anleger wissen, dass die Investments von Buffett stets langfristig ausgerichtet seien. Es könne also durchaus sein, dass der Erdgassektor noch durch einige schwierige Quartale durchkommen müsse, ehe es besser werde.Dazu habe Berkshire nicht einen Erdgasproduzenten wie Gazprom investiert, der stark von der Entwicklung der volatilen Energiepreise abhängig sei, sondern eher in einen Erdgas-Dienstleister.Nichtsdestotrotz würden natürlich die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Weltmarktführer Gazprom gut bleiben. Erdgas werde im globalen Energiemix eine immer wichtigere Rolle spielen. Das Unternehmen verfüet über die mit Abstand größten Reserven der Welt.Nicht zu vergessen: Die Bewertung der Gazprom-Aktie sei mit einem 2021er KGV von 5 und einem KBV von 0,4 immer noch sehr günstig. Darüber hinaus locke eine üppige Dividendenrendite von fast acht Prozent.Daher können langfristig orientierte Anleger, die es Buffett nachmachen wollen, weiterhin zugreifen - sofern sie über ein starkes Nervenkostüm verfügen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 4,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link