Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie setze ihren beeindruckenden Lauf fort. Die Rally der russischen Dividendenperle gehe weiter, kräftige Korrekturphasen, welche angesichts des Kursanstiegs von fast 50 Prozent innerhalb kurzer Zeit durchaus gerechtfertigt wären, würden bisher ausbleiben. Und es könnte bald sogar noch besser werden.Denn die Aktie stehe kurz vor einem erneuten Angriff auf das Mehrjahreshoch bei 7,54 Dollar. Im Chart habe sich nun wieder ein kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert.Sollte der Sprung über die Hürde von 7,54 Dollar gelingen, lauere zwar anschließend bereits bei 7,65 Dollar der nächste Widerstand. Danach wäre allerdings der Weg nach oben frei bis zur Marke von 8,97 Dollar (umgerechnet etwa 7,90 Euro), dem Hoch aus dem Sommer 2014.Gemessen an der aktuellen Bewertung hätte die Gazprom-Aktie natürlich ohnehin noch reichlich Luft nach oben. Schließlich würden ein KGV von 4 und ein KBV von 0,4 in keinster Weise die enorm starke Marktstellung sowie die Ertragsstärke des Rohstoffriesen widerspiegeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: