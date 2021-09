Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (10.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 sei nach Angaben des russischen Gaskonzerns Gazprom fertiggestellt. Am Freitagmorgen sei der Bau von Nord Stream 2 abgeschlossen worden, habe Gazprom-Chef Alexej Miller der Staatsagentur Tass zufolge mitgeteilt. Die Aktie habe infolge wieder Fahrt aufgenommen und stehe kurz vor einem Kaufsignal.Am 6. September sei das letzte Rohr verlegt worden. Danach hätten noch einzelne Abschnitte der Leitung miteinander verbunden werden müssen; diese Arbeiten seien nun abgeschlossen, habe es geheißen. Für Nord Stream 2 sei das mit mehr als anderthalbjähriger Verzögerung ein Durchbruch. Für den Betrieb der Leitung brauche es aber noch eine Zertifizierung der deutschen Behörden. Erwartet werde, dass der russische Gasmonopolist Gazprom im Oktober das erste Erdgas durch die neue Pipeline nach Deutschland liefere und dafür zunächst den Strang nutze, der bereits im Juni fertig verlegt worden sei.Vor allem der Widerstand der USA, die Sanktionen gegen die Leitung angedroht und auch verhängt hätten, habe den Bau verzögert, der Ende 2019 habe beendet werden sollen. Die Bauarbeiten für Nord Stream 2 hätten 2018 begonnen. Die Leitung solle künftig 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr von Russland durch die Ostsee nach Deutschland liefern. Damit könnten nach Angaben der Betreibergesellschaft 26 Millionen Haushalte versorgt werden.Die Baukosten der 1.230 Kilometer langen Pipeline, die zwei Stränge habe, würden mit mehr als zehn Milliarden Euro angegeben. Die Leitung sei je zur Hälfte vom russischen Energieriesen Gazprom und den fünf europäischen Unternehmen OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper und Shell finanziert worden.Nach einer dreitägigen Verschnaufpause setze sich der Höhenflug am heutigen Freitag fort. Der Titel stehe jetzt kurz vor einem starken Kaufsignal.Anleger lassen die Gewinne bei der noch immer günstig bewerteten Aktie weiter laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 5,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 10.09.2021)Mit Material von dpa-AFX