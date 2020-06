Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,96 EUR -0,10% (24.06.2020, 08:12)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie: 903276

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie: GAZ

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie: OGZPY

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (24.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Immer mehr Börsianer würden daran glauben, dass sich die Weltwirtschaft vom Corona-Schock wieder erholen werde. Ein Grund hierfür seien natürlich die beherzten Konjunkturpakete, die rund um den Globus geplant seien. Davon würden aktuell auch die Ölpreise oder die Gazprom-Aktie profitieren. Sollten Anleger jetzt beim russischen Energieriesen einsteigen?Gehe es nach den Analysten, die sich regelmäßig mit denm Papier des weltgrößten Erdgasproduzenten befassen würden, stehe die Antwort fest: So würden aktuell acht der 15 Experten zum Kauf raten. Sechs Analysten würden die Aktie mit "halten" einstufen, nur einer rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege mit aktuell 6,30 USD (umgerechnet 5,58 Euro) knapp 12% über dem gestrigen Schlusskurs.Auch aus charttechnischer Sicht könne derzeit grünes Licht gegeben werden. So habe die Gazprom-Aktie seit dem Corona-Crash einen soliden Aufwärtstrend ausgebaut. Stärkeren Kursanstiegen seien zuletzt stets gesunde Korrekturphasen gefolgt. Die Chancen stünden aktuell gut, dass es bald wieder zu einem Angriff auf das bisherige Corona-Hoch kommen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,984 EUR +1,51% (23.06.2020, 17:35)