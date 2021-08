XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (30.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Charttechnisch sehe es bei der Gazprom-Aktie gerade richtig spannend aus. Nach einem Kursrutscher Mitte Juli habe sich der Titel wieder an eine wichtige Hürde zurückgekämpft. Letzte Woche sei das Papier allerdings aufgrund kleiner Rückschläge bei der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 daran abgeprallt. Nun könnte allerdings endlich ein Ausbruch gelingen.Nach einer Seitwärtsphase zwischen Mitte Februar und Anfang Mai habe die Gazprom-Aktie ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und habe dabei sogar die wichtige Hürde am 2019er-Hoch bei 272,68 RUB (Russische Rubel) geknackt. Mitte Juli sei an der 300-RUB-Marke aber vorerst Schluss gewesen. Von dort aus habe der Wert konsolidiert und aufsteigende Dreiecksformation ausbeildet. Diese spanne sich am Zwischentief bei 273,10 RUB und an der eben genannten 300-RUB-Marke auf.Seit knapp zwei Wochen sei die Gazprom-Aktie mehrmals an die obere Begrenzung gelaufen, habe jedoch noch nicht nachhaltig drüber ausbrechen können. Würden nun bald die Q2-Zahlen veröffentlicht, dürfte dies zu neuen Impulsen führen. Gelinge dabei der Sprung über die 300-RUB-Marke, sei mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen. Das kurzfristige Kursziel, welches sich anhand der Höhe der Dreiecksformation rechnerisch bestimmen lasse, liege bei 325 RUB.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,865 EUR +0,15% (30.08.2021, 10:43)