Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,87 EUR +1,20% (09.09.2020, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (10.09.2020/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die LupeDas Papier des russischen Konzerns sei in den vergangenen Handelswochen stark unter Druck gekommen. Die anhaltend niedrigen Energiepreise und natürlich die Diskussionen um einen Baustopp von Nord Stream 2 seien immer noch eine starke Belastung für die Gazprom-Aktie.Gehe es nach der Mehrheit der Analysten, so bietet das aktuelle Kursniveau Anlegern eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit. Derzeit würden elf der 16 Experten, die sich regelmäßig mit der Gazprom-Aktie befassen würden, zum Kauf raten. Vier würden das Papier mit "halten" einstufen, nur einer empfehle den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 6,89 USD (umgerechnet 5,84 Euro) - knapp 50% über dem aktuellen Kursniveau."Der Aktionär" halte die günstig bewertete Gazprom-Aktie durchaus für ein attraktives Langfrist-Investment. Doch aktuell belaste einfach der politische Streit um Nord Stream 2 sowie die anhaltend niedrigen Energiepreise. Dementsprechend bleibe die Gazprom-Aktie im Abwärtstrend gefangen. Anleger sollten daher vorerst weiterhin eine wichtige Börsenregel befolgen: "Nicht ins fallende Messer greifen", so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,876 EUR 0,00% (10.09.2020, 09:00)