Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,564 EUR -0,14% (29.05.2019, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,562 EUR +1,31% (29.05.2019, 11:38)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach der überraschend deutlichen Anhebung der Dividende für 2018 sei die Gazprom-Aktie wieder stärker in den Fokus der Dividendenjäger gerückt. Besonders spannend dürfte nun werden, wie der weltgrößte Erdgasproduzent in Zukunft bei seiner Ausschüttungspolitik verfahre. Fest stehe jedenfalls: Es gebe reichlich Luft nach oben.Zwar dürfte wegen des milden Winters laut den Analystenprognosen der Nettogewinn 2019 sinken - von 23,3 auf 20,6 Milliarden Dollar. Doch mit einem Gewinn von 1,78 Dollar je ADR (die im Ausland gehandelte Aktie des Konzerns) hätte der Rohstoffriese immer noch erhebliches Aufwärtspotenzial bei der Dividende.Würde der Konzern etwa beschließen, 50 Prozent des Überschusses an die Anteilseigner auszuschütten, so wären das theoretisch 0,89 Dollar je ADR oder umgerechnet 0,79 Euro. Hieraus würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau (5,57 Euro) eine beeindruckende Rendite von 14 Prozent ergeben.Allerdings sei auch gut möglich, dass Gazprom mit der Anhebung der Ausschüttungsquote noch ein Jahr warte. Die 0,46 Euro je ADR, die es bereits für 2018 gegeben habe, sollte es für 2019 aber mindestens geben.Mutige Anleger, die noch nicht bei der Dividendenperle engagiert seien, könnten die derzeitige Phase nun allmählich zum Aufbau erster Positionen nutzen. Bereits investierte Anleger bleiben - zumindest bis zum nächsten Dividendenstichtag - an Bord, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 4,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: