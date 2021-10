Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,91 EUR -1,11% (27.10.2021, 10:35)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,905 EUR -1,17% (27.10.2021, 10:21)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (27.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie des Energie-Riesen Gazprom sei weiter nicht zu stoppen. Kein Wunder, die stetig steigenden Preise bei Gas und Öl würden ordentlich die Kasse klingeln lassen. Der Titel notiere momentan so hoch wie seit 2012 nicht mehr. Lohne sich trotz der Rally jetzt der Einstieg noch? Diese Marken seien dabei wichtig.Am 6. Oktober habe die Aktie von Gazprom (ADR) ein neues Mehrjahreshoch bei 9,44 Euro erreicht. Zuletzt seien die Papiere im April 2012 auf diesem Niveau taxiert worden. Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und die Konsolidierung sei bis zur Unterstützung bei 8,40 Euro verlaufen. Nach einigen Tagen der Richtungssuche hätten die Bullen wieder die Kontrolle übernommen.Der Kurs ziehe bereits wieder an und so summiere sich die Jahresperformance aktuell auf beachtliche 91 Prozent. Die Rally locke immer mehr Anleger an, davon zeuge das anziehende Handelsvolumen in den letzten Wochen. Ein Blick auf das KGV zeige zudem, wie günstig die Aktie weiterhin sei. Gazprom habe für dieses und nächstes Jahr ein geschätztes KGV von 4. Konkurrenten wie BP oder Shell lägen bei einem Wert über 9.Ein Mix aus verschiedenen Faktoren befeuere die Rally bei der Aktie von Gazprom weiter. Besonderer Kurstreiber seien die stetig steigenden Öl- und Gaspreise. Als weltgrößter Gasproduzent würden bei Gazprom die Geschäfte daher wie geschmiert laufen. Das politische Tauziehen um Nord Stream 2 sei aber weiterhin im Gange und Anleger sollten sich diesem Risikofaktor bewusst sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: