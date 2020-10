Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,564 EUR -1,03% (26.10.2020, 11:41)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,57 EUR -1,38% (26.10.2020, 11:28)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Stimmung an den Märkten sei zum Beginn der neuen Handelswoche angespannt. Die Furcht vor erneuten Lockdowns in wichtigen Volkswirtschaften belaste die Aktienkurse, aber auch den Ölpreis. Dieser habe auch noch mit weiteren Problemen zu kämpfen.So bröckle in immer mehr OPEC-Ländern die Förderdisziplin. Im Irak würden die Stimmen lauter, die eine deutlich höhere Produktion fordern würden. Und nun habe auch Libyen angekündigt, die Fördermenge deutlich anzuheben. Demnach werde die Produktion des nordafrikanischen Staates innerhalb von vier Wochen auf mehr als eine Millionen Barrel je Tag klettern.Dies könnte dazu führen, dass sich der Angebotsüberhang an den Ölmärkten ausweite und die Ölpreise unter Druck gesetzt würden. Dies seien natürlich auch schlechte Nachrichten für Gazprom, da niedrigere Ölpreise sich auch im Konzernergebnis des Erdgasriesen niederschlagen würden. Zudem verfüge man mit Gazprom Neft über eine Tochter, deren Schwerpunkt auf der Ölförderung liege.Die Gazprom-Aktie leide nach wie vor unter dem aktuell sehr ungünstigen Marktumfeld. Dementsprechend hänge der Kurs unverändert im Abwärtstrend fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: