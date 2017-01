ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (23.01.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es habe sich bereits angedeutet: Die westlichen Partner für Gazprom beim Projekt Nord Stream 2 würden sich zurückhalten, womit der Erdgasgigant den Pipeline-Bau nun doch alleine finanzieren müsse. Das könnte dafür sorgen, dass die erhoffte Dividendenanhebung erneut verschoben werde.Würde der Erdgasproduzent 50 Prozent des 2016er-Gewinns ausschütten, dürfte sich die Dividendenrendite wohl auf mehr als zehn Prozent (jedoch falle Quellensteuer an!) belaufen. Bleibe es dagegen wie im Vorjahr bei einer Ausschüttung von knapp einem Viertel des Überschusses, liege die Rendite immerhin noch bei etwa fünf Prozent. Es wäre also kein Beinbruch für die Aktionäre.Der russische Titel bleibe jedenfalls weiterhin ein heißes Eisen und daher nur für mutige Investoren mit einem langen Atem geeignet. Der Stopp sollte bei 3,50 Euro gesetzt werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2017)