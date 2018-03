Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,98 EUR +0,89% (05.03.2018, 13:19)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.03.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Lange Zeit sei die Ukraine ein zuverlässiger Abnehmer von russischem Erdgas und ein wichtiges Transitland gewesen. Seit dem Konflikt um die Krim und in der Ostukraine zwischen Russland und der Ukraine hätten sich nun auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Gazprom und Naftogaz stark verschlechtert. Gazprom habe nun erklärt, man beginne mit den Vorbereitungen die Verträge mit Naftogaz aufzukündigen.Es dürfte spannend werden, ob dieses Vorgehen der Gazprom-Führung, bzw. dem russischen Staat (der 50% plus eine Aktie an Gazprom halte), die Chancen für den Bau von Nord Stream 2 letztlich verringere oder gar erhöhe. Rein wirtschaftlich gesehen sei es für Gazprom allerdings zunächst einmal eher negativ zu werten. Und auch für die Marktteilnehmer sei es ein eher schlechtes Signal, dass die Entscheidungen des Gazprom-Managements nun nicht nur unter ökonomischen, sondern auch aus politischen Gründen getroffen würden.Die Gazprom-Aktie bleibe daher weiterhin nur für mutige Anleger geeignet. Der Stopp sollte bei 3,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2018)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,992 EUR +2,84% (05.03.2018, 12:58)