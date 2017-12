ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.12.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es laufe derzeit gut für den russischen Konzern. Neben den weiter steigenden Ölpreisen, die über kurz oder lang auch dem Erdgasriesen höhere Einnahmen bescheren würden, gebe es auch im operativen Geschäft viele Fortschritte. Die Gazprom-Aktie bleibe damit eine der heißesten Wetten für das kommende Börsenjahr.Die Marktmacht von Gazprom wachse sogar im wichtigen chinesischen Markt. Die langfristigen Perspektiven für den Inhaber der mit Abstand größten Gasreserven der Welt seien daher sehr gut. Dazu passe trotz der politischen Risiken die sehr günstige Bewertung mit einem KGV von 4, einem KBV von 0,3 und einer Dividendenrendite von 6% nicht. Mutige Anleger könnten daher weiter zugreifen (Stopp: 2,90 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2017)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:3,801 EUR +0,74% (27.12.2017, 09:23)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,798 EUR +0,66% (27.12.2017, 09:34)