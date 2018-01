ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.01.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Wertpapier präsentiere sich nach wie vor in sehr robuster Verfassung. Auch die gestrige Korrektur bei den Ölpreisen habe den Aktienkurs nicht belastet. Ebenso wenig wie die Nachverhandlung des Vertrags mit dem indischen Versorger GAIL, bei dem Gazprom Zugeständnisse beim vereinbarten Gaspreis abgerungen worden seien. Denn GAIL habe die Gelegenheit, den das aktuelle Überangebot an LNG auf dem Markt biete, um für seine "preissensiblen" Kunden günstigere Preiskonditionen auszuhandeln. Ferner solle die Laufzeit des jetzt neu ausgehandelten LNG-Liefervertrags mit Gazprom jedoch von einem auf nun drei Jahre verlängert werden. Alles in allem solle Gazprom GAIL vom zweiten Quartal 2018 an über 20 Jahre hinweg mit 2,5 Mio. Tonnen Flüssiggas beliefern.Der Konzern könne einen Fuß in das zweite Land mit einer Bevölkerung von über einer Milliarde Menschen setzen. Es sei aus strategischer Sicht natürlich sehr sinnvoll. Im weiteren Jahresverlauf werde sich dann herausstellen, inwieweit sich die Belieferung Indiens per LNG-Tanker letztlich auch betriebswirtschaftlich ausgezahlt habe. Die Lieferverträge mit Indien und China würden mittel- bis langfristig für deutliches Aufwärtspotenzial bei Gazproms Umsätzen und Gewinnen sorgen - und damit natürlich auch für den Aktienkurs.Die mit einem KGV von 4, einem KBV von 0,3 und einer Dividendenrendite von über fünf Prozent immer noch günstig bewerteten Gazprom-Aktie bleibt für mutige Anleger unverändert ein Kauf, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stoppkurs sollte auf 3,20 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 17.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,11 EUR -0,46% (17.01.2018, 08:39)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,14 EUR (16.01.2018)