Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,605 EUR -2,49% (07.10.2020, 17:15)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,601 EUR -3,38% (07.10.2020, 16:59)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie komme gegenwärtig nicht zur Ruhe, der Abgabedruck beim Papier halte an. Mit 3,58 Euro erreiche Gazprom einen neuen Tiefstkurs seit April 2018. Hintergrund sei eine Strafe der polnischen Behörden im Zusammenhang mit dem Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 von gut 29 Milliarden Zloty (etwa 6,4 Milliarden Euro) gegen die Russen.Zudem habe fünf Partner von Gazprom in dem Projekt, darunter die deutschen Firmen Uniper und Wintershall, eine Strafe von insgesamt umgerechnet 52 Millionen Euro bekommen, wie die polnische Kartell- und Verbraucherschutzbehörde UOKiK am Mittwoch in Warschau mitgeteilt habe. Gazprom habe angekündigt, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.Die sechs Unternehmen hätten eine Reihe von Absprachen getroffen, ohne vorher die Genehmigung der polnischen Behörden abzuwarten, habe es geheißen. Das habe eine zwei Jahre dauernde Untersuchung ergeben. Die Unternehmen hätten wissentlich gehandelt, daher seien sie mit der Höchststrafe von zehn Prozent ihres jeweiligen jährlichen Umsatzes belegt worden. Die Entscheidung könne angefochten werden.Von Gazprom habe es geheißen, man sei mit der Entscheidung der polnischen Behörde grundsätzlich nicht einverstanden, da sie den Prinzipien der Gesetzlichkeit, Angemessenheit und des fairen Verfahrens widerspreche. "Die beispiellos hohe Strafe zeugt von dem Wunsch, mit beliebigen Mitteln Widerstand gegen die Umsetzung von Nord Stream 2 zu leisten", habe das Unternehmen laut Agentur Interfax mitgeteilt. Gazprom habe kein Antimonopol-Gesetz in Polen gebrochen.Die polnische Wettbewerbsbehörde werde wohl nicht mit der Durchsetzung der Strafe Erfolg haben. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Weltmarktführer würden gut bleiben. Zudem sei die Bewertung mit einem 2021er KGV von 5 und einem KBV von 0,3 enorm günstig.Da die Aktie aber noch fest im Abwärtstrend steckt, drängt sich ein Kauf aktuell noch nicht auf, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 3,20 Euro. (Analyse vom 07.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link