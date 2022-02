NYSE-Aktienkurs Gatos Silver-Aktie:

3,10 USD -4,62% (03.02.2022, 19:27)



ISIN Gatos Silver-Aktie:

US3680361090



WKN Gatos Silver-Aktie:

A2QFVY



NYSE-Symbol Gatos Silver-Aktie:

GATO



Kurzprofil Gatos Silver Inc.:



Gatos Silver Inc. (ISIN: US3680361090, WKN: A2QFVY, NYSE-Symbol: GATO) ist ein Edelmetallproduktions-, Erschließungs- und Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Silberexploration. (03.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gatos Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Gatos Silver Inc. (ISIN: US3680361090, WKN: A2QFVY, NYSE-Symbol: GATO) unter die Lupe.Das Silberunternehmen sei Ende 2020 an die Börse in New York gekommen. Und Gatos Silver habe ein seriöser Konzern sein wollen. Es gebe jedoch ein Problem mit den Reserven. Gatos Silver habe ein Update durchgeführt und festgestellt, dass sie deutlich geringer seien als ursprünglich angenommen. Die Aktie sei daraufhin um rund 70% eingebrochen. Für viele Investoren sei das schon fast ein Betrugsfall. Das Unternehmen versuche sie jetzt zu beschwichtigen, doch das Vertrauen sei futsch. Sammelklagen der Anleger seien zu erwarten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.02.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Gatos Silver-Aktie: