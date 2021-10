Der Flughafensektor stehe nach wie vor Herausforderungen. Es bleibe abzuwarten, wie schnell sich das Verbraucherverhalten wieder normalisieren werde, während der Geschäftsreiseverkehr möglicherweise das frühere Niveau nicht wieder erreichen werde. Die Experten würden europäische Betreiber mit höherer Qualität bevorzugen, bei denen die Passagierzusammensetzung auf Freizeit- und VFR-Reisende (Besuch von Freunden und Verwandten) ausgerichtet sei. In diesen Kategorien könnten die Zahlen stark ansteigen, wenn die Reisebeschränkungen aufgehoben würden.



Generell habe die Anlageklasse der Global Listed Infrastructure im September nachgegeben, da höhere Energiepreise, die politische Unsicherheit in den USA und die Schuldenkrise des chinesischen Immobilienkonzerns China Evergrande die Finanzmärkte belastet hätten. Der FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index habe eine Rendite von minus drei Prozent erzielt, während der MSCI World Index den Monat mit einem Minus von 3,7 Prozent abgeschlossen habe.



Am besten hätten Flughäfen mit sechs Prozent abgeschnitten, da die USA im November pandemiebedingte Beschränkungen für Flugreisende aus 33 Ländern lockern wollten, darunter China, Indien, Brasilien und die meisten europäischen Länder. Pipelines hätten zugelegt und fünf Prozent erzielt, da erwartet worden sei, dass die hohen Energiepreise die Wachstumsaussichten für diese Unternehmen begünstigen würden.



Am schlechtesten hätten mit einem Minus von neun Prozent Türme/Rechenzentren abgeschnitten, die von steigenden Anleiherenditen betroffen gewesen seien und bei denen Investoren nach mehreren Monaten starker Performance Gewinne mitgenommen hätten. Versorger hätten aufgrund höherer Anleiherenditen, eines Anstiegs der Erdgaspreise, der Besorgnis über steigende Investitionskosten ausgelöst habe, und der drohenden politischen Einflussnahme in die europäischen Strommärkte schlechter abgeschnitten und minus vier bis minus sechs Prozent erzielt.



Die am besten performende Infrastrukturregion sei mit einem Plus von vier Prozent Japan gewesen, wo der Notstand aufgrund des Coronavirus Ende des Monats aufgehoben worden sei. Die am schlechtesten performende Infrastrukturregion sei mit einem Minus von sechs Prozent die USA gewesen, wo die Politiker über die Anhebung der Schuldenobergrenze debattiert und die Verhandlungen über die Infrastrukturinitiativen von Präsident Biden fortgesetzt hätten. (19.10.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Wir sind der Ansicht, dass Mautstraßenbetreiber in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika auf dem derzeitigen Niveau einen außergewöhnlichen Wert haben, so Peter Meany, Head of Global Listed Infrastructure bei First Sentier Investors.Der Grund dafür sei, dass sich das Verkehrsaufkommen wesentlich widerstandsfähiger erweise als bei anderen Verkehrsinfrastrukturanlagen. Obwohl neue Coronavirus-Varianten die kurzfristigen Aussichten getrübt hätten, seien die Experten weiterhin zuversichtlich, dass Mautstraßen zu einem normalen Nachfrageniveau zurückkehren würden, wenn die Wirtschaftsaktivitäten wieder zu nehmen.Die Experten würden glauben, dass Gasversorgungsunternehmen in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen würden, da die Volkswirtschaften auf kohlenstoffärmere Energiequellen umsteigen würden. Beispiele in diesem Sektor seien ein chinesischer Betreiber, der von der Unterstützung der Zentralregierung bei der Abkehr von Kohle unterstützt werde, ein defensiver japanischer Gasversorger sowie spezialisierte US-amerikanische und europäische Unternehmen, die eine starke strategische Position in Nischenmärkten hätten.