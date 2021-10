Laut Manuel Maleki, Ökonom bei der Edmond de Rothschild Gruppe, werde der Gaspreis auf einem hohen Niveau bleiben. Hierfür seien drei Faktoren verantwortlich:



1. Das niedrige Niveau der europäischen Vorräte: Im Gegensatz zu Europa hätten sich die meisten asiatischen Länder dafür entschieden, die Energieversorgung vorrangig zu sichern, auch wenn dies bedeute, dass sie Rückgänge der Marktpreise nicht ausnutzen würden. In Indien beispielsweise würden 80 Prozent der Erdgasversorgung durch langfristige Verträge sichergestellt, in Europa seien es nur 30 Prozent. Die Entscheidung Europas, langfristige Verträge zu reduzieren, mache es somit anfälliger für Ungleichgewichte und erkläre, warum die Auswirkungen von Versorgungsengpässen in Europa stärker zu spüren seien als in Asien.



2. Das geringere Angebot aus Russland: Russland liefere ein Drittel des in Europa verbrauchten Gases. Die russischen Gasexporte nach Europa seien im September deutlich niedriger gewesen als in den Vorjahren. Während Russland den Rückgang auf technische Probleme und eine stärkere Binnennachfrage zurückführe, sähen andere darin einen politischen Schachzug Moskaus, um Energie als diplomatisches Mittel einzusetzen und Druck auf Europa auszuüben. Die Entwicklung folge auf die erheblichen Schwierigkeiten, die bei dem Unterwasserpipeline-Projekt Nord Stream II aufgetreten seien.



Der bevorstehende Wintereinbruch, der mit einem hohen Erdgasverbrauch einhergehe.







Paris (www.aktiencheck.de) - Der Erdgasverbrauch in Europa macht knapp 40 Prozent des gesamten Verbrauchs an fossilen Brennstoffen auf dem Kontinent aus, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management.Der Preis für europäisches Gas sei erheblich gestiegen und habe 84 Euro pro Megawattstunde erreicht, nachdem er sich zwischen Anfang August und Ende September verdoppelt habe.