Dabei zeige sich Europa deutlich anfälliger als die Vereinigten Staaten. So seien die Gewinnschätzungen europäischer Aktien für das laufende Jahr bereits um 6 Prozent reduziert, die für US-Aktien gleichzeitig jedoch um 8% angehoben worden. Auch hier spiele die Energieversorgung eine entscheidende Rolle, erkläre Andrea Greisel: "Die USA gelten als Netto-Energie-Exporteur und sind eine relativ autonome Volkswirtschaft. Sie leiden damit deutlich weniger unter den Auswirkungen des Kriegs." Die Notierungen US-amerikanischer Aktien könnten daher im Hinblick auf dann noch teurere Energiepreise sowie bessere Aussichten für Energie- Rüstungs- und Agraraktien selektiv weiter steigen. Mit Spannung sei daher die bald beginnende Berichtssaison mit dem Ausblick der US-Unternehmen auf ihre weitere Geschäftsentwicklung zu erwarten.



Diese Gemengelage gelte es bei der Geldanlage zu berücksichtigen. "Mehr denn je ist ein weltweiter Assetklassen- und Branchenmix langfristig die beste Anlageentscheidung", empfehle Greisel. "Als Basisinvestment bleiben Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Cybersecurity gesetzt, da sie weniger konflikt- und konjunkturanfällig sind. Außerdem Gesundheit und typisch defensive Valuewerte." Hinzu kämen vereinzelt Infrastrukturwerte. Angesichts des gestiegenen Zinsniveaus würden zudem auch US-Staatsanleihen wieder verstärkt in den Anlagefokus rücken. Auch Gold bleibe zur Diversifizierung und zum Schutz vor hohen Volatilitäten ein fester Bestandteil des Portfolios.



