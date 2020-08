Wie die Infografik aufzeige, hätten Gaming Aktien zuletzt stark an Wert zulegen können. So habe sich der Preis der TakeTwo Interactive-Aktien (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) im 6-Monats-Rückblick um 43,1 Prozent erhöht. Auch bei anderen Spieleschmieden würden die Zugewinne ähnlich hoch ausfallen.



"Die ohnehin schon wachstumsstarke Spielebranche befindet sich im Angesicht der Corona-Krise noch mehr im Aufwind", so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. "Zudem werden E-Sport-Events nicht nur via kostenfreier Streams populärer, sondern immer mehr sind auch dazu geneigt, Geld hierfür zu investieren. Angesichts dieser Entwicklungen verwundert es nicht, dass Gaming Aktien überproportional an Wert zulegen".



Berlin (www.aktiencheck.de) - Zwischen April und Juni wurden über den App-Store von Google 51,2 Prozent mehr Mobile Games heruntergeladen, als noch im Vorjahresquartal, so die Experten von Kryptoszene.de.Dies entspreche einem Plus von 4,2 Milliarden Downloads. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Auch in anderer Hinsicht zeige sich deutlich, dass die Spielebranche großer Krisenprofiteur sei.