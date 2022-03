Aktuell sei der Einstieg für Spieler allerdings nicht gerade leicht und wirklich gute Blockchain-Games Mangelware. Für das 2018 erschienene "Axie Infinity", das heute mit rund 2 Mio. Spielern als erfolgreichstes "Play-to-Earn"-Spiel gelte, müssten Spieler am Anfang teils über 100 USD zahlen, um ein vernünftiges Starter-Team zusammenzustellen. Mit dem Markteintritt etablierter Publisher, die eher auf den Massenmarkt ausgerichtet seien, dürfte sich dies jedoch schnell ändern.



"Axie Infinity" habe auf dem "Axie Marketplace" im September 2021 die 2-Mrd.-USD-Marke an Transaktionsvolumen übertroffen und die Gebühren beim Verkauf würden 5,25% betragen. Der vietnamesische Entwickler dürfte damit mehr als 105 Mio. USD erlöst haben. Eine gigantische Summe für ein Indie-Spiel mit 2 Mio. Spielern - und eine große Verlockung für andere Publisher.



Das Profit-Potenzial von NFT-Marktplätzen sei allerdings nicht das einzige, was langfristig für eine breite Investition in den Gaming-Sektor spreche. Denn noch immer steige die Zahl der Spieler und die durchschnittliche Spieldauer an. Zudem würden Cloud-, Mobile- und VR-Gaming die Reichweite der Branche erweitern.



Der Gaming-Markt wachse und die etablierten Player im AKTIONÄR Gaming Index würden einen guten Grundstock liefern, um von dieser Entwicklung zu profitieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit dem Gesamtmarkt hätten sich in den vergangenen Tagen auch die Gaming-Aktien kräftig erholt, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".DER AKTIONÄR Gaming Index (ISIN: DE000SL0D9W5, WKN: SL0D9W) notiere seit Jahresbeginn sogar wieder leicht in der Gewinnzone. Kein Wunder, denn die Gaming-Konzerne seien in der Regel hochprofitabel, würden als krisenfest gelten und seien noch lange nicht am Ende ihres jahrzehntelangen Wachstumstrends, was die die jüngsten Entwicklungen rund um Blockchain-Gaming eindrucksvoll beweise.Der CEO von Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA), Andrew Wilson, sehe in NFTs und sogenannten "Play-to-Earn"-Spielen die "Zukunft unserer Branche". Wilson habe daher im Rahmen des Earnings-Calls angekündigt, dass EA in Zukunft innovativer und kreativer über ihren Einsatz nachdenken werde.Als Vorreiter unter den etablierten Gaming-Konzernen gelte aber Ubisoft (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI). Mit der Plattform namens Quartz hätten die Franzosen erstmals NFTs in einen AAA-Titel integriert. Im Shooter "Ghost Recon: Breakpoint" würden sich künftig kosmetische Items wie Helme oder Waffenlackierungen als NFTs kaufen lassen. Der Käufer erhalte dabei aber nur eine Verwendungslizenz, um die Ingame-Gegenstände auf autorisierten Marktplätzen zu verkaufen, einzigartig seien die Items nicht.